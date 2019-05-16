شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. الإفراج عن 146 من سجناء الحق العام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الجوف:
أفرجت مديرية سجون منطقة الجوف عن 146 سجيناً من سجناء الحق العام؛ إنفاذاً لأمر أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح المنسق الإعلامي لإمارة منطقة الجوف، أن إنفاذ الأمر الصادر من خادم الحرمين الشريفين بإطلاق سراح سجناء الحق العام من سجون المنطقة، جرى بإشراف ومتابعة أمير المنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز.
وأضاف: أن لجان العفو بالمنطقة ما زالت مستمرة في أعمالها في تطبيق تعليمات العفو الكريم على قضايا السجناء التي ترد تباعاً، مؤكداً حرص لجنة العفو المركزية بالمنطقة واللجان الفرعية بالمحافظات، على إطلاق سراح النزلاء في الوقت المحدد.
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