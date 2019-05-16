شكرا لقرائتكم خبر عن «رويترز»: أرامكو تستأنف ضخ النفط من محطتي عفيف والدوادمي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة أن شركة أرامكو استأنفت ضخ النفط الخام، أمس الأربعاء، عبر خط أنابيبها شرق-غرب، بعد إغلاقه مؤقتاً لإجراء فحوص عقب هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على محطتي ضخ بمنطقة الرياض.

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الجدير بالذكر أن وزير الطاقة خالد الفالح قد أعلن أول أمس الثلاثاء عن تعرض محطتي ضخ تابعتين لشركة أرامكو، بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض، لهجوم من طائرات “درون” بدون طيار مفخخة.

وأشار الفالح إلى أنه تم إيقاف ضخ النفط في خط الأنابيب المتضرر مؤقتاً لتقييم الأضرار وإصلاح المحطة وإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.