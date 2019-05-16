شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير»: الحوثي جزء لا يتجزأ من «الحرس الثوري».. وينفذ الأجندة الإيرانية والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن الحوثي يؤكد يومًا بعد يوم أنه ينفّذ الأجندة الإيرانية ويبيع مقدّرات الشعب اليمني، وقراراته لصالح إيران.
وقال الجبير في تغريدات له اليوم الخميس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إن الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني ويأتمرون بأوامره.
وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دليل ذلك استهداف ميليشيا الحوثي لمنشآت في المملكة.
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