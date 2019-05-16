انت الان تتابع بسبب الألواح التكتونية.. زلزال يضرب فلسطين والأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
هزة أرضية
سجل مرصد الزلازل الأردني، الأربعاء، هزة أرضية بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر. وضربت الهزة غرب السواحل الفلسطينية عند الساعة 7.53 مساء بتوقيت الأردن، كما نقلت وكالة "عمون" الإخبارية. وقال رئيس مركز الزلازل الأردني الدكتور محمود القريوتي، أن الهزة التي وقعت على عمق 10 كيلومترات شعر بها سكان المملكة ومن ضمنها العاصمة عمان. وتشهد مناطق مختلفة من الممكلة الأردنية خاصة مناطق الجنوب نشاطا زلزاليا لوقوعها في حفرة الانهدام على الشق السوري الإفريقي (فالق البحر الميت)، ما جعلها عرضة لهزات أرضية نتيجة تحرك الألواح التكتونية في باطن الأرض، بحسب "سبوتنيك".
وأفاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يقطنون وسط البلاد، في ما يعرف بـ"منطقة المركز"، والمناطق الجنوبية، بأنهم شعروا بهزة أرضية، في تمام الساعة 19:53 من مساء اليوم.وأوضحت المصادر أن سكان كل من القدس، تل أبيب، منطقة وادي عارة، الخضيرة، قيسارية، حيفا، رام الله نابلس، حولون، سديروت، نهاليم،
وأفاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يقطنون وسط البلاد، في ما يعرف بـ"منطقة المركز"، والمناطق الجنوبية، بأنهم شعروا بهزة أرضية، في تمام الساعة 19:53 من مساء اليوم.
وأوضحت المصادر أن سكان كل من القدس، تل أبيب، منطقة وادي عارة، الخضيرة، قيسارية، حيفا، رام الله نابلس، حولون، سديروت، نهاليم، جفعتايم، ريشون لتسيون، كفار سابا، بئر السبع، نتيفوت، كريات جات وموديعين، بالإضافة إلى سكان المناطق الشمالية في الضفة الغربية المحتلة، شعروا بالهزة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المعهد الجيوفيزيائي، أن قوة الهزة بلغت 4.4 درجات على سلم ريختر، وكان مركزها شمالي غرب البلاد في عرض البحر الأبيض المتوسط. ولم تسفر الهزة عن أية أضرار مادية أو خسائر بالأرواح.
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