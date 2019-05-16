بسبب الألواح التكتونية.. زلزال يضرب فلسطين والأردن

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هزة أرضية

سجل مرصد الزلازل الأردني، الأربعاء، هزة أرضية بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر. وضربت الهزة غرب السواحل الفلسطينية عند الساعة 7.53 مساء بتوقيت الأردن، كما نقلت وكالة "عمون" الإخبارية. وقال رئيس مركز الزلازل الأردني الدكتور محمود القريوتي، أن الهزة التي وقعت على عمق 10 كيلومترات شعر بها سكان المملكة ومن ضمنها العاصمة عمان. وتشهد مناطق مختلفة من الممكلة الأردنية خاصة مناطق الجنوب نشاطا زلزاليا لوقوعها في حفرة الانهدام على الشق السوري الإفريقي (فالق البحر الميت)، ما جعلها عرضة لهزات أرضية نتيجة تحرك الألواح التكتونية في باطن الأرض، بحسب "سبوتنيك".

وأفاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يقطنون وسط البلاد، في ما يعرف بـ"منطقة المركز"، والمناطق الجنوبية، بأنهم شعروا بهزة أرضية، في تمام الساعة 19:53 من مساء اليوم.وأوضحت المصادر أن سكان كل من القدس، تل أبيب، منطقة وادي عارة، الخضيرة، قيسارية، حيفا، رام الله نابلس، حولون، سديروت، نهاليم،

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