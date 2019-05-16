انت الان تتابع إطلاق نار في الخرطوم.. وإصابة 8 معتصمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
احتجاجات السودان
أصيب 8 أشخاص بجروح مختلفة جراء إطلاق النار في ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، ووجه المعتصمين في محيط قيادة الجيش وسط العاصمة الخرطوم، أصابع الاتهام إلى قيادة الدعم السريع في عملية إطلاق النار على المتظاهرين، وذلك حسبما ذكرت وكالة "روسيا اليوم". وأول من أمس الإثنين، أفادت مصادر محلية في السودان بمقتل شخص وإصابة 10 آخرين في إطلاق نار على المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش، مشيرة إلى تعرض عدد من المعتصمين في شارع النيل إلى إطلاق نار حي أدت لإصابات متفاوتة.
وأوضحت المصادر أن الشوراع الفرعية المؤدية إلى القيادة العامة، شهدت اعتداءً على المواطنين بالضرب بالهروات والعصي من قبل قوات ترتدي زي "الدعم السريع". وقال أطباء محليون، إن أكثر من 10 أشخاص أصيبوا بالرصاص في محيط الاعتصام، وإن بعضهم في حالة خطيرة.من ناحية أخرى، قال عضو بالمجلس العسكري السودانى، أمس الثلاثاء،
وأوضحت المصادر أن الشوراع الفرعية المؤدية إلى القيادة العامة، شهدت اعتداءً على المواطنين بالضرب بالهروات والعصي من قبل قوات ترتدي زي "الدعم السريع". وقال أطباء محليون، إن أكثر من 10 أشخاص أصيبوا بالرصاص في محيط الاعتصام، وإن بعضهم في حالة خطيرة.
من ناحية أخرى، قال عضو بالمجلس العسكري السودانى، أمس الثلاثاء، إن المجلس اتفق مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض على استمرار الفترة الانتقالية في البلاد لمدة 3 سنوات. وبحسب تصريحات الفريق ياسر العطا، فإن قوى إعلان الحرية والتغيير ستحصل على 67% من مقاعد المجلس التشريعي، والبقية للأحزاب غير المنضوية تحت لواء ذلك التحالف المعارض، مضيفا أنه سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع قوى إعلان الحرية والتغيير بشأن الانتقال السياسي خلال 24 ساعة. (التفاصيل)
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