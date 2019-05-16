انت الان تتابع الكويتيون والروس رابع اكبر مشتر للعقارات بتركيا في أبريل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جانب من مدينة اسطنبول

اظهرت بيانات احصائية تركية اليوم الخميس ان الكويتيين والروس جاؤوا في المرتبة الرابعة من حيث شراء الاجانب للعقارات بتركيا في ابريل الماضي.

وأوضحت البيانات التي اصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية ان المواطنين الكويتيين والروس اشتروا لكل منهما 202 عقار في ابريل الماضي ليحتلوا المرتبة الرابعة بعد العراقيين الذين تصدروا قائمة الترتيب بشراء 533 عقارا في حين جاء السعوديون ثانيا بشراء 395 عقارا ثم الايرانيون بعدد 332 عقارا.

واشارت البيانات الى ان العدد الاجمالي لمبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال ابريل الماضي بلغ 3720 عقارا مسجلا ارتفاعا بنسبة 82.1 في المئة مقارنة بذات الشهر من عام 2018.

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واضافت ان مدينة اسطنبول كانت اكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب في ابريل الماضي اذ بلغ عدد العقارات المبيعة 1839 عقارا تلتها (أنطاليا) بعدد 676 ثم أنقرة ب 210 ثم (بورصة) ب 201 و(يالاوا) ب 142 عقارا.

وفيما يتعلق بمبيعات العقارات في تركيا بشكل عام اشارت البيانات الى انها سجلت انخفاضا خلال ابريل الماضي بنسبة 1ر18 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي اذ تم بيع 84403 عقارات في جميع انحاء تركيا.

ولفتت البيانات الى ان اسطنبول جاءت بالمرتبة الاولى بين المدن التركية الاكثر بيعا للعقارات في ابريل الماضي اذ بلغت مبيعاتها 15481 عقارا تلتها أنقرة بعدد 7519 عقارا ثم (ازمير) بعدد 4797 عقارا فيما حلت مدينة (هكاري) بأسفل القائمة بمبيعاتها البالغة ستة عقارات.