الان تتابع بالصور.. مهام أمنية وإنسانية لحارس الحجر الأسود والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365:

يٌقبل على الحجر الأسود آلاف الطائفين لاستلامه من بداية الطواف، ويقف بجواره حارس خاص له يعرف بـ “حارس الحجر الأسود” في مكان مرتفع عند الكعبة المشرفة ليتمكن من تنظيم الطائفين حول الكعبة المشرفة، ويساعد المعتمرين والزوار من استلام الحجر لتقبيله والمسح عليه، حيث يبدأ وينتهي الطواف منه، ويتناوب على حراسة الحجر الأسود عدد من رجال القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام على مدار الـ 24 ساعة.

ويقوم الحارس بعدد من الوظائف ومنها المحافظة على أمن وسلامة الطائفين، وإرشادهم إلى الطريقة الصحيحة لتقبيل الحجر، وإتاحة المجال لغيرهم ومساعدتهم أثناء وصولهم إلى تلك المنطقة، ويقوم بإبلاغ زملائه في حال حصول إغماء أو سقوط أو إعياء لأيّ من ضيوف الرحمن، ويتم تغييره كل ساعة، وذلك من أجل الحفاظ على مستوى أداء وتركيز الحارس في هذا الموقع.