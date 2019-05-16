شكرا لقرائتكم "التحالف" يستهدف قواعد ومنشآت ومخازن أسلحة وذخيرة للميليشيات الحوثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – "الحياة" | منذ ساعتين في 16 مايو 2019 - اخر تحديث في 16 مايو 2019 / 13:43

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، انها نفذت اليوم (الخميس)، عمليات جوية على أهداف عسكرية مشروعة أكدت المعلومات العسكرية والاستخبارية بأنها تشمل قواعد ومنشآت عسكرية ومخازن اسلحة وذخيرة للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وقد حققت هذه الطلعات الجوية أهدافها بكل دقة.



وأكدت قوات التحالف أن ما قامت به الميليشيات الحوثية من اعتداءات على منشآت حيوية في المملكة تعد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية التي ترقى إلى جرائم حرب، وأنها لن تتهاون قوات التحالف عن متابعة كل العناصر الإرهابية في جميع انحاء اليمن، وستطال يدها المواقع كافة التي تنطلق منها الاعتداءات الإرهابية، وستستمر عمليات قوات التحالف بما يتوافق مع القانوني الدولي الإنساني وقواعده العرفية حتى يتم تحييد هذه الأهداف العسكرية والمشروعة وكي لا تتمكن الميليشيات الحوثية من استخدامها.