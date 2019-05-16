يقود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طريقًا مختلفًا عن سابقيه فيما يتعلق بأمورٍ كثيرة لكن أهمها الجانب التقني والاتصالات، فبعد القرارات المثيرة للجدل في منع شركات تقنية من العمل في الولايات المتحدة ورفع الضرائب على معدات التقنية المستوردة، وانتقاده العلني لشبكات التواصل بشكل مستمر، جاء الآن ليقر بأداة جديدة تسمح للمواطنين بالإبلاغ عن شبكات التواصل في حال ارتكابها أي أمر ضدهم.
وتهدف الأداة الجديدة إلى حث المواطنين على الإبلاغ عن حالات المراقبة على حسابتهم أو إيقافها على شبكات فيسبوك، يوتيوب، إنستقرام، وتويتر؛ بمعنى أنه في حال تعرض أي مستخدم لأمر مشابه من الشبكات دون وجود أسباب واضحة برأيه فإنه يستطيع الإبلاغ عن الأمر على هذا الموقع للاطلاع على قضيته وحلها.
وتواجه شبكات التواصل انتقادات كبيرة منذ فترة بسبب مواضيع مختلفة لا سيما فيما يتعلق بانتهاك خصوصية المستخدم وتسريب البيانات، وهو ما جعل الحقوقيين يطالبون بالوقوف ضد هذه الشبكات لمنعها من استغلال بيانات المستخدمين، وبالطبع كان هذا الأمر يردده الرئيس الأمريكي ترامب كثيرًا أيضًا، لتأتي هذه الأداة كوسيلة لمواجهة الأزمة.
التدوينة الحكومة الأمريكية تطلق أداة تسمح بالإبلاغ عن حالات المراقبة وإيقاف الحسابات من شبكات التواصل ظهرت أولاً على عالم التقنية.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الأمريكية تطلق أداة تسمح بالإبلاغ عن حالات المراقبة وإيقاف الحسابات من شبكات التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.