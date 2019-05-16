تسريبات تكشف مواصفات جديدة لهاتف "جالكسي نوت 10" المرتقب

دبي - بواسطة محمد فارس © تسريبات تكشف مواصفات جديدة لجالكسي نوت 10 تسريبات تكشف مواصفات جديدة لجالكسي نوت 10

كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت تسريبات تقنية أن هاتف شركة سامسونج الكورية الجنوبية المرتقب "جالكسي نوت 10"، سيأتي بتصميم جديد.

ووفق ما نقل موقع مجلة "فوربس"، أن شاشة "جالكسي نوت 10" ستكون أكبر مقارنة بالطرازات السابقة "نوت 9" و"جالكسي إس 10".

حيث يأتي الهاتف المرتقب بشاشة قياسها "6.75 بوصة"، وتوفر دقة عرض 1440 في 3040 بكسل.

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وسيدعم الهاتف كاميرا "سيلفي"، فضلا عن إعدادات متنوعة للكاميرا، علما بأن الكاميرا الخلفية ستدمج مستشعرًا ذكيًا لتحسين التصوير مع تقنية الواقع المعزز.

وبحسب "سكاي نيوز"، من المزايا الأخرى، التي ستتوفر في الهاتف، توفر مستشعر بدقة "16 ميجابكسل"، مع عدسات مميزة بزوايا واسعة جدا.

ومن المتوقع إطلاق "جالكسي نوت 10" في الربع الثالث من العام الحالي 2019، وستطرح "سامسونج" بحسب خبراء 4 إصدارات من الهاتف الجديد، يتميز كل واحد منها بمواصفات مختلفة عن الآخر.