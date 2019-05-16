وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على قرار جديد يرفع وتيرة العلاقات التجارية مع الصين ولا سيما شركة هواوي، حيث منح الحكومة الفيدرالية الإذن بمنع الشركات الأمريكية من شراء أي معدات متعلقة بالاتصالات مصنوعة خارجيًا بسبب مخاطر الأمن القومي.
وبعد إصدار قرار الرئيس ترامب لم يتم تحديد أي الشركات الخارجية التي سيتم منع الشراء منها بشكل مباشر، لكن القرار سيسمح لوزارة التجارة بتحديد أي الشركات التي يمكن أن تمثل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي وبذلك ستكون مسئولة عن حظر الشركة التي تريدها، وهو الأمر الذي يبدو موجهًا بشكل مباشر ضد هواوي الصينية.
وتعتبر هواوي هي أكبر شركة لتطوير معدات الاتصالات المتعلقة بتقنية الجيل الخامس في العالم، لكنها تواجه حربًا منذ مدة من الحكومة الأمريكية التي منعتها من بيع هواتفها ومعداتها في الولايات المتحدة، والآن تريد منع الشركات الأمريكية من شراء أي معدات منها. هذا بالإضافة إلى حث الحكومة الأمريكية المستمر للدول الأخرى على مقاطعة هواوي.
وتقول الحكومة الأمريكية أن نظيرتها الصينية ربما تجبر هواوي على تثبيت أدوات أو برمجيات تجسس في معداتها للتنصت على الولايات المتحدة، وبالرغم من نفي هواوي لهذا الأمر جملة وتفصيلًا إلا أن الولايات المتحدة تصر باستمرار على موقفها.
وفي تصريحها لموقع The Verge، عبرت هواوي عن استعدادها ورغبتها في الحديث مع الحكومة الأمريكية بعد قرار ترامب للوصول إلى حلول فعالة لضمان أمان منتجاتها. وأكملت أن هذا الأمر يضر برغبة الشركات التي تريد الحصول على منتجاتها، كما يبطئ تطوير شبكات الجيل الخامس في البلد.
التدوينة ترامب يوقع على قرار يتيح لحكومته منع الشركات الأمريكية من شراء معدات الاتصالات من الخارج ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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