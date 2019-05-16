وغرد خليفة عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "سيذكر التاريخ أن ثلاث دول خليجية شقيقة فرضت في العاشر من رمضان حصارا شاملا حاولت فيه خنق قطر لكنها فشلت، وانتصرت قطر وظلت سندا وأملا وصوتا للمحرومين والمظلومين في كل مكان".
وتستمر المقاطعة الخليجية التي أعلنت عنها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد قطر في الخامس من يونيو/حزيران 2017.
يذكر أن محكمة العدل الدولية تنظر في الوقت الحالي، قضية "التمييز ضد القطريين" التي حركتها الدوحة ضد أبو ظبي.
كانت هذه تفاصيل خبر شقيق الأمير تميم لثلاث دول شقيقة: فشلتوا وانتصرت قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.