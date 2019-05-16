شقيق الأمير تميم لثلاث دول شقيقة: فشلتوا وانتصرت قطر

وغرد خليفة عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "سيذكر التاريخ أن ثلاث دول خليجية شقيقة فرضت في العاشر من رمضان حصارا شاملا حاولت فيه خنق قطر لكنها فشلت، وانتصرت قطر وظلت سندا وأملا وصوتا للمحرومين والمظلومين في كل مكان".

وتستمر المقاطعة الخليجية التي أعلنت عنها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد قطر في الخامس من يونيو/حزيران 2017.

يذكر أن محكمة العدل الدولية تنظر في الوقت الحالي، قضية "التمييز ضد القطريين" التي حركتها الدوحة ضد أبو ظبي.