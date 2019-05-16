"اتفاقية نووية" غير مسبوقة... السعودية تدرس القرار

ذكرت ذلك صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الخميس 16 مايو / أيار، مشيرة إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية تعتزم إنشاء هذا المركز مع السعودية من أجل البحث والتطوير في مجال الطاقة النووية، مشيرة إلى أن التوقيع على الاتفاق سيتم بعد اكتمال الإجراءات الإدارية، الخاصة بذلك.

وناقشت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات الكورية هذه المسألة مع الجانب السعودي خلال الدورة الثالثة للجنة الطاقة النووية المشتركة (الكورية الجنوبية — السعودية)، حيث اتفق البلدان على التعاون التقني من أجل دعم إنشاء مفاعل نووي ذكي صغير "سمارت" وترخيصه، وتطوير الجيل المقبل من هذه المفاعلات الذكية.

ويساهم إنشاء مركز البحوث المشترك في السعودية في وضع أساس للتعاون البحثي الطويل الأجل بين المملكة وكوريا الجنوبية، في مجال تطوير التكنولوجيا المحلية للطاقة النووية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".