وزير النفط العراقي: حقول النفط في الشمال والجنوب آمنة

وقال الغضبان اليوم الخميس إن العراق يملك خطط طوارئ تحسبا لأي توقف في واردات الغاز الإيرانية لشبكة الكهرباء في البلاد، لكنه يأمل بعدم حدوث أي تعطل لها، وفقا لوكالة "رويترز".
وأضاف أن الاجتماع القادم الذي تعقده لجنة المراقبة الوزارية لأوبك في السعودية سيقيم التزام الدول الأعضاء بتخفيضات الإنتاج الحالية، وإن أسعار النفط الحالية والأسواق مستقرة.
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وقال الغضبان للصحفيين في بغداد إن تركيا طلبت من العراق شراء المزيد من خامه.
وأضاف أن شركات النفط العالمية تعمل بشكل طبيعي وطمأنها بأن حقول النفط في شمال وجنوب البلاد سالمة وآمنة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين الولايات المتحدة وإيران.
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