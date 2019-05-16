مصر... السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، أن السيسي أصدر القرار رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٩، بالموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

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وأضافت أن الاتفاق بشأن التعاون المالي لعام 2016، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول عام 2018.

وكان مجلس النواب المصري قد وافق على هذا القرار في 25 فبراير/ شباط 2019.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا آخر رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٩، بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام ٢٠١٦، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول 2018، حيث وافق مجلس النواب على هذا القرار في 25 فبراير 2019.