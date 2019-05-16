مصر... السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

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وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، أن السيسي أصدر القرار رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٩، بالموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
© REUTERS / POOL New
وكان مجلس النواب المصري قد وافق على هذا القرار في 25 فبراير/ شباط 2019.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا آخر رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٩، بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام ٢٠١٦، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول 2018، حيث وافق مجلس النواب على هذا القرار في 25 فبراير 2019.
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