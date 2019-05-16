الجبير يتهم إيران بالوقوف وراء استهداف محطتي ضخ نفط أرامكو

الرياض / الخليج 365

قال وزير الشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الخميس، إن استهداف منشآت في بلاده يؤكد أن جماعة الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم، عقب إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن (تقوده السعودية) تنفيذ عمليات جوية على عدد من الأهداف العسكرية للحوثيين في صنعاء.

وأوضح الجبير أن "الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني ويأتمرون بأوامره، وأكد ذلك استهدافه منشآت في المملكة".

وتابع: "الحوثي يؤكد يوماً بعد يوم بأنه ينفذ الأجندة الإيرانية ويبيع مقدرات الشعب اليمني، وقراراته لصالح إيران".

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وفي سياق متصل، قال نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن جماعة الحوثي في اليمن تضع "حبل المشنقة" على الجهود السياسية بأوامر من طهران.

وأوضح بن سلمان أن "ما قامت به المليشيات الحوثية المدعومة من إيران من هجوم إرهابي على محطتي الضخ التابعتين لشركة أرامكو السعودية يؤكد على أنها ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران وخدمة مشروعها التوسعي في المنطقة، لا لحماية المواطن اليمني كما يدعون".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تنفيذ عدة ضربات جوية على قواعد ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

والثلاثاء الماضي، قالت السعودية إن طائرات مسيرة مسلحة هاجمت محطتين لضخ النفط لكن الإمدادات لم تتوقف. وأعلن الحوثيون المسؤولية عن الهجمات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.