الحميدي يتفقد عدد من المشاريع بمدينة أبها

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ابها
تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في جولة ميدانية قام بها يوم أمس على عدد من المشاريع القائمة بمدينة أبها .
واجتمع الحميدي خلال الجولة مع المقاولين المنفذين للمشاريع ، مطلعا على آخر الأعمال المنجزة ، مستمعا إلى شرح مفصل عن كل مشروع و نسبة الإنجاز به .
وطالب الحميدي المقاولين المنفذين بضرورة زيادة الجهد والعمل والالتزام بالجودة في تنفيذ المشاريع القائمة وتسليمها في الوقت المحدد له، كما طالب بتذليل أي معوقات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
وأكد الحميدي بأن هنالك العديد من المشاريع الحيوية المهمة في مدينة أبها ، يذكر أن الأمانة تبذل قصارى جهدها لتسابق الوقت في تنفيذ كافة مشاريعها ، مع ضمان جودتها.
وفي نهاية الجولة عبر الدكتور وليد الحميدي عن ارتياحه بما شاهده من الانجازات والمشاريع التي تحققت في مواقع مختلفة و ذلك بهدف تطويرها تلك المواقع وتحديثها وتحقيق اكبر قدر من الخدمات للسكان و الزوار .
منوها بما تحظى به امانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة لها من اهتمام ودعم غير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من اجل تطوير وتحديث منطقة عسير بشكل عام و مدينة ابها بشكل خاص متمنيا التوفيق والسداد لجميع العاملين.
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