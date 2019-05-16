67 ناديا تحتضن أبناء وزوار عسير

ابها

دشن مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ سعد الجوني ، فعاليات وأنشطة 16 ناديًا موسميًا ( للبنين والبنات ) لصيف 1440 للهجرة ، وسط مواصلة 51 نادي حي ( بنين وبنات ) لبرامجها ، ضمن برنامج ( إجازتي 4) ، بحضور مديري الإدارات وقادة أندية الحي ( بنين وبنات ) ، وذلك بمركز المؤتمرات بالمستشفى السعودي الألماني .

وأوضح رئيس قسم النشاط الاجتماعي في تعليم المنطقة “مشرف الأندية الموسمية ” الأستاذ مشبب القحطاني، أن الأندية الموسمية تشمل : نادي اليمامة في ابتدائية اليمامة بخميس مشيط ، ونادي الصبيخة في ثانوية زيد بن حارثة بطريب ، ونادي الوفاق في ثانوية الوفاق بوادي ابن هشبل ، ونادي الماوين الموسمي في مجمع الماوين للبنات ببلحمر ، ونادي أبها الموسمي في الثانوية التاسعة بأبها ، ونادي أحد رفيدة الموسمي في متوسطة درب العقيدة ، إضافة إلى عشرة أندية أهلية موسمية تشمل : نادي مدارس رواد أبها ، ونادي متوسطة الأندلس الأهلية بأبها ، ونادي ثانوية الأندلس الأهلية بخميس مشيط ، ونادي صدى الإبداع بخميس مشيط ، ونادي روضة البيان المطورة الأهلية بأبها، ونادي روضة بداية الرائدة الأهلية بأبها ، ونادي كواكب المستقبل الأهلية أبها ، ونادي روضة رياض أبها الأهلية ، ونادي بناء الموهبة العالمية بأبها ، ونادي روضة رؤية الأجيال بأحد رفيدة .

ولفت القحطاني إلى أن الأندية ستفتح أبوابها من الساعة التاسعة والنصف مساءً وحتى الواحدة والنصف صباحًا، خلال شهر رمضان المبارك، ومن الرابعة والنصف عصرا إلى الثامنة والنصف مساء خلال شهري شوال وذي القعدة المقبلين ، فيما تشتمل أنشطة الأندية على أربعة مسارات رئيسة ، تتضمن المسار الترفيهي ، والتطوعي ، والسياحي ، والتدريبي والتقني ، ويندرج تحت كل مسار العديد من الفعاليات والبرامج الثقافية، والاجتماعية ، والوطنية ، والرياضية التي تراعي الخصائص العمرية للطلاب والطالبات ، وتهدف إلى تعزيز الولاء والانتماء الوطني ، واستغلال أوقات الفراغ بما يعود بالنفع والفائدة ، وتنمية قدراتهم ومواهبهم في كافة المجالات .