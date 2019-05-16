أمانة عسير تطلق منظومة الاشعارات الالكترونية الذكية

ابها

دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز امير منطقة عسير صباح يوم امس خدمة الاشعارات الالكترونية الذكية ( الرقابة الكفي ) و ذلك بحضور امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي .

و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن هذه الخدمة الجديدة التي اطلقتها امانة المنطقة ممثلة بإدارة تقنية المعلومات و الخدمات الالكترونية ستتيح للمراقبين بإنهاء كافة مهام أعمالهم بشكل الكتروني من موقع البلاغ و ذلك بعد دعم كافة مراقبين الأمانة بالأجهزة اللوحية و ملحقاتها بجانب تدريبهم و تهيئتهم للقيام بمهام أعمالهم على الوجه المطلوب.

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و أشار الحميدي الى ان هذه الخدمة ستسهم في تعزيز الشفافية و رفع كفاءة الموظف إضافة الى سرعة انهاء الموظف لمهام عمله .

و بين أن الأمانة ماضية لتطوير خدماتها الإلكترونية ، مؤكداً حرص الأمانة على الارتقاء بخدماتها المقدمة للمستفيدين .

فيما جاءت هذه الخدمة امتداداً لجهود الأمانة في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة, التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات البلدية ، منبها الى أن الأمانة تعمل جاهدة إلى التحول بشكل كامل للخدمات الإلكترونية .

وتابع الحميدي قائلا إن من اهم اهداف هذه المنظومة هو تطوير الخدمات المقدمة و تحقيق الشفافية و هي من أولويات أهدافنا خلال هذه المرحلة .

ودعا الدكتور وليد الحميدي كافة المستفيدين إلى التفاعل مع تجربة خدمات الأمانة الإلكترونية بكافة اشكالها ، ومشاركة الأمانة بملاحظاتهم ومقترحاتهم التي ستكون محل اهتمامه شخصيا و اهتمام الأمانة عموما و ذلك للاستفادة منها .

مشيداً بجهود فريق العمل بالإدارة العامة لتقنية المعلومات و الخدمات الالكترونية لسعيهم في تحقيق الهدف المنشود وهو أمانة بلا ورق.

الجدير بالذكر فإن نظام الإشعارات الإلكترونية التي اطلقته امانة منطقة عسير مؤخرا سيكون موجها لكافة شرائح المستفيدين من مختلف القطاعات سواء الأفراد او الشركات و المؤسسات ، و تعد من اوائل الامانات في المملكة التي قامت بتطبيق هذا النظام .