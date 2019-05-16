البيت_الأبيض: ترامب يزور #كوريا_الجنوبية لبحث ترسانة الشمالية النووية

الخليج - أ ف ب أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس دونالد ترامب سيزور كوريا الجنوبية في يونيو حيث سيلتقي نظيره مون جاي-إن لبحث الجهود الرامية إلى إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها النووية، وقال البيت الأبيض في بيان: “إنّ الرئيسين ترامب ومون سيتابعان التنسيق الوثيق بشأن الجهود لتحقيق نزع نهائي ومتحقق منه للأسلحة النووية في جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية”، مستخدمًا الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

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