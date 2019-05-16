تعرَّض #محمد_الشريمي إلى تمزق في العضلة الضامة اليمنى

صحيفة الخليج الإلكترونية تعرَّض محمد الشريمي، ظهير أيمن فريق الرائد الأول لكرة القدم، إلى تمزق في العضلة الضامة اليمنى، حسبما أعلن ناديه أمس بعد فحوصات طبية. ولفت النادي، في بيان، إلى حاجة الشريمي إلى الراحة عشرة أيام، ما أفضى إلى استبعاده من البعثة، التي غادرت أمس إلى الأحساء، لمواجهة الفتح، اليوم، ضمن الجولة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وتعود إصابته إلى مباراة فريقه أمام الفيحاء، ضمن الجولة الـ 29.

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