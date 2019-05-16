البيئة: مكافحة #أسراب_الجراد بـ #الدوادمي

صحيفة الخليج الالكترونية

واصل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الدوادمي، عمليات مكافحة أسراب الجراد المهاجرة التي تمر بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك عبر الفرق الميدانية المختصة بالرش والمكافحة.

وأوضح مدير مكتب الوزارة بالمحافظة المهندس منصور الكثيري، أنه تم اتخاذ جميع التدابير؛ من خلال تكوين غرفة عمليات لتنسيق الجهود مع فروع المكتب، وتلقي البلاغات والرصد الميداني لأسراب الجراد، لافتًا إلى أن لجان المسح والاستكشاف قامت برصد مناطق التجمع، وجميع المناطق التي ظهرت بها أسراب الجراد، وتمت مكافحتها والقضاء عليها من قبل الفرق الميدانية الأرضية.

Advertisements

وفيما أكد الكثيري، أن أعمال الرش ومكافحة الجراد مستمرة للحد من نشاطه ومنع أضراره على القطاع الزراعي، أهاب بالجميع من مواطنين ومزارعين، الإبلاغ عن مشاهدة أسراب الجراد الصحراوي بشكل كثيف عن طريق التواصل على الرقم 0591220021.

وفي بداية مايو الجاري، نجحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في استكشاف ما يقدر بـ 46 ألف هكتار من الأراضي التي وصلت إليها أسراب الجراد؛ حيث جرى معالجة عشرة آلاف هكتار بكمية مبيدات بلغت 6710 لترات، وذلك في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وحائل وتبوك ونجران.