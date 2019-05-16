"تحالف دعم الشرعية في اليمن" يعلن بدء عملية لاستهداف مواقع عسكرية تابعة للحوثيين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اليوم الخميس بدء عملية نوعية لاستهداف مواقع عسكرية تابعة للحوثيين. ووفقا لما نقلته قناة "العربية" فإن العملية تهدف إلى "تحييد قدرات ميليشيات الحوثي على تنفيذ الأعمال العدائية". وطالب التحالف، الذي تقوده السعودية، المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة". وشدد على أن "جهود التحالف مستمرة ضد التنظيمات الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي".

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