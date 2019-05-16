انت الان تتابع «هل يعود لتونس؟».. بن علي يوجه رسالة للشعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

زين العابدين بن علي

نشر منير بن صالحة محامي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، رسالة موجهة من الرئيس إلى الرأي العام التونسي، قال فيها إنه بصحة جيدة وسيعود إلى تونس، إلا أنه لم يحدد الموعد الذي سيعود فيه، مضيفا "أتابع وضع بلادي مثل كل تونسي لا يملك إلا أن يتمنى الخير لبلده، ولا أرى أن الوقت اليوم يسمح حتى يزايد التونسيون على بعضهم البعض، بل عليهم الانكباب على حماية بلادهم وانقاذها من الوضع الاقتصادي المتأزم"، داعيا الشعب التونسي والمسؤولين إلى التمسك بالأمل في مستقبل بلادهم وتجاوز هذه الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الوطن.

وذكر بن علي، في الرسالة التي نشرها محاميه، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: "أشكر كل التونسيات والتونسيين الذين تلقيت منهم آلاف رسائل الحب والتقدير، متمنيا لشعبي العزيز التغلب على المصاعب ولتونس الاستقرار والتقدم والازدهار، وتأكدوا أني عائد بحول الله".اقرأ أيضا| «مريض جدًا».. زين العابدين

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