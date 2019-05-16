«هل يعود لتونس؟».. بن علي يوجه رسالة للشعب

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زين العابدين بن علي
نشر منير بن صالحة محامي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، رسالة موجهة من الرئيس إلى الرأي العام التونسي، قال فيها إنه بصحة جيدة وسيعود إلى تونس، إلا أنه لم يحدد الموعد الذي سيعود فيه، مضيفا "أتابع وضع بلادي مثل كل تونسي لا يملك إلا أن يتمنى الخير لبلده، ولا أرى أن الوقت اليوم يسمح حتى يزايد التونسيون على بعضهم البعض، بل عليهم الانكباب على حماية بلادهم وانقاذها من الوضع الاقتصادي المتأزم"، داعيا الشعب التونسي والمسؤولين إلى التمسك بالأمل في مستقبل بلادهم وتجاوز هذه الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الوطن.
وذكر بن علي، في الرسالة التي نشرها محاميه، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: "أشكر كل التونسيات والتونسيين الذين تلقيت منهم آلاف رسائل الحب والتقدير، متمنيا لشعبي العزيز التغلب على المصاعب ولتونس الاستقرار والتقدم والازدهار، وتأكدوا أني عائد بحول الله".اقرأ أيضا| «مريض جدًا».. زين العابدين
وذكر بن علي، في الرسالة التي نشرها محاميه، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: "أشكر كل التونسيات والتونسيين الذين تلقيت منهم آلاف رسائل الحب والتقدير، متمنيا لشعبي العزيز التغلب على المصاعب ولتونس الاستقرار والتقدم والازدهار، وتأكدوا أني عائد بحول الله".
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يذكر أن رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق، نشر تدوينة عبر حسابه على موقع "تويتر"، الأسبوع الماضي، أعلن فيها أن الوضع الصحي لبن علي متدهور، وهو ما كذبه محامي الرئيس السابق في حوار مع إذاعة "شمس أف أم"، قائلا إن صحته منسجمة مع عمره.
ويقيم زين العابدين بن علي حاليا في السعودية بعد مغادرته البلاد، في منتصف يناير 2011، بضغط من الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكمه.
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