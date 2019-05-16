شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى الأسبق: نرفض محاولات تخربيب السعودية والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا "لقاء ​الجمهورية​" خلال اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس اللبنانى الأسبق ميشال سليمان، اللبنانين إلى الوحدة الوطنية فى لبنان والاصطفاف.

وكتب الرئيس اللبنانى الأسبق ميشال عون، عبر حسابه على تويتر من الاجتماع: "ندعو جميع اللبنانيين أفراداً وجماعات إلى الاقتداء بمسيرة فقيد لبنان الكبير المثلث الرحمة البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، الذى يجسِّد بشخصه ومساره معانى الوحدة الوطنية والاستقامة فى سبيل إحقاق الحق وترسيخ الاعتدال"

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وأضاف سليمان " ندعو جامعة الدول العربية إلى الاجتماع تضامناً، ورفضاً لما تعرضت له المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة من محاولات تخريبية هادفة إلى تمدد الفوضى على أرجاء الوطن العربي ونتمسك بأفضل العلاقات مع الأشقاء العرب"