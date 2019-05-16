شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الجبير: الحوثيون جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، أن استهداف الحوثيين لمنشآت نفطية في السعودية أتى بأمر إيراني، مشددا على أن الحوثيين جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيرانى.
وقال "الجبير" فى تصريحات نقلتها قناة "العربية"، إن الحوثيين يؤكدون يوما بعد يوم بأنهم منفذون لأجندة إيران على حساب اليمنيين.
يذكر أن الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودى، قال إن ميليشيات الحوثى ليست سوى آداة لتنفيذ أجندة إيران فى المنطقة، مشيرا إلى أن هجوم مليشيا الحوثى على محطتى ضخ لأرامكو يؤكد تبعية الميليشيات لإيران.
كانت هذه تفاصيل خبر عادل الجبير: الحوثيون جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيرانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.