شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع السعودى: أعمال الحوثيين الإرهابية بأوامر عليا من طهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودى، إن هجمات الحوثيين على منشآت أرامكو تظهر أن الجماعة أداة فى يد إيران، مشيرا إلى أن ما يقوم به الحوثيون من أعمال إرهابية يأتى بأوامر عليا من طهران.

وكان تلفزيون العربية ذكر اليوم الخميس نقلا عن التحالف العربى فى اليمن، أن استهداف جماعة الحوثى لمنشآت نفطية فى المملكة فى وقت سابق هذا الأسبوع "يرقى لجرائم حرب".

ونفذ التحالف عدة غارات جوية اليوم الخميس، على العاصمة اليمنية صنعاء، التى يسيطر عليها الحوثيون، ردا على هجمات الطائرات المسيرة يوم الثلاثاء.