شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة إثر اصطدام سيارة بجمل سائب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الباحة:

توفيت امرأة وأصيبت طفلة إثر تعرض مركبتهم لحادث سير، نتج عن ارتطام بجمل سائب على طريق نخال بالباحة.

صرح بذلك عماد منسي الزهراني، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، وقال إنه ورد بلاغ عن حادث تصادم سيارة بجمل سائب على طريق نخال بعد مركز إسعاف الهلال الأحمر باتجاه الطائف، وذلك في تمام الساعة الـ23:24 مساء الأربعاء.

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وأضاف ورد بلاغ للعمليات عن وجود إصابات؛ فتم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر، وفرقة من إسعاف الصحة، وحضر بالموقع مدير القيادة الميدانية عبدالله صالح غرامة.

وتابع: عند وصول أول فرقة للموقع أفادت بوجود 5 إصابات بالموقع، وتم فرز الإصابات التي تمثلت بإصابة خطيرة، تم التعامل معها إسعافيًّا، ونقلها لمستشفى القرى العام. وكذلك إصابة متوسطة، تم التعامل معها إسعافيًّا، ونقلها لمستشفى القرى من قِبل فِرق الهلال الأحمر، وإصابتان متوسطتان، نقلتا عن طريق إسعاف الصحة، وحالة وفاة بالموقع.