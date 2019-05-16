شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية ينبع تتخذ إجراءات صارمة بخصوص تدني النظافة بسوق السمك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - ينبع:

أصدرت بلدية محافظة ينبع قرارات صارمة تتعلق بتدني مستوى النظافة في قسم التقشير بسوق السمك، من بينها إزالة قسم التقشير بالكامل والتعاقد مع مؤسسة متخصصة للنظافة يوميًا وإيقاع العقوبات النظامية بحق المراقبين والغرامة بحق المستثمر وإلزامه بعمل الكثير من التعديلات داخل السوق.

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وذكرت البلدية أنه إلحاقًا لما تم إيضاحه بخصوص تدني مستوى النظافة في قسم التقشير بسوق السمك بينبع يوم أول أمس الثلاثاء، فإن بلدية محافظة ينبع توضح للمواطنين أن لجنة برئاسة رئيس البلدية قد وقفت على الموقع صباح أمس الأربعاء واتضح لها تغيب مسؤول الرقابة من البلدية في ذلك اليوم، وكان السبب الرئيس في تساهل العمالة في قسم التقشير.

وقالت إن اللجنة اتخذت عددًا من الإجراءات الفورية الصارمة ومنها إزالة قسم التقشير بالكامل والتعاقد مع مؤسسة متخصصة للنظافة يوميًا وإيقاع العقوبات النظامية بحق المراقبين والغرامة بحق المستثمر وإلزامه بعمل الكثير من التعديلات داخل السوق، مشيرة إلى أنه سوف يتم تكثيف الرقابة الصارمة داخل السوق بما يضمن استمرار محافظة ينبع في مكانتها التاريخية كأحد أهم وأجود مصادر الأسماك في البحر الأحمر.

وأضافت أنه سيتم بدء العمل في سوق الأسماك المركزي الجديد قريباً، والذي سيكون واجهة حضارية ومعلمًا بارزًا على ساحل البحر الأحمر.