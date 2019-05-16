انت الان تتابع استثمارات سعودية جديدة بمصر في «الطاقة النظيفة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محطة طاقة رياح

كشفت شركة الفنار السعودية عن تعاقدها على تنفيذ عدة مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية عبر محطات الشمس والرياح بمصر بقدرة 1.6 جيجاوات. وتعتزم الشركة السعودية ضخ استثمارات بقيمة 1.6 مليار دولار حتى عام 2021 من بينها 250 مليون دولار لتدشين محطة لتوليد الكهرباء عبر الرياح في مصر. وفي وقت سابق، قالت شركة الفنار السعودية إنها انتهت من بناء محطة للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان جنوبي مصر، والتي تعتبر باكورة النشاط الاستثماري للشركة فوق الأراضي المصرية بقطاع إنتاج الطاقة المتجددة.

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وتسعى الشركة التي تأسست عام 1976، ضمن أهدافها الاستراتيجية للتقليل من الآثار الضارة بالبيئة التي قد تنتج عن صناعة الطاقة، والعمل على إيجاد مصادر بديلة ونظيفة للطاقة، من خلال وحدة التطوير والاستثمار التي تمتلكها الشركة، لإدارة وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة والمتضمنة كلا من الطاقة الشمسية وطاقة