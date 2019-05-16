الان تتابع إطلاق أول تليفزيون مزود بخدمة التعرف على اللهجتين السعودية والإماراتية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبو ظبي - الخليج 365:
أطلقت شركة إل جي الكورية الجنوبية، أول تلفزيون يدعم الذكاء الاصطناعي، ومزود بخدمة التعرف على الكلام بالعربية، بفضل خوارزمية تعلم دقيقة، تتيح مستوى أعلى من جودة الصورة والصوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
وتسهل ميزة التعرف على الكلام بالعربية التحدث أمام جهاز التحكم عن بعد دون حاجة إلى أجهزة إضافية.
ويتعرف التلفزيون على سياق الكلام، ويستجيب للطلبات المعقدة بلغة طبيعية، دون أن يضطر المستخدم إلى تكرار سلسلة من الأوامر للحصول على النتائج المرجوة.
وحسب بيان صحفي، ستطلق إل جي تلفزيوناتها المدعمة بالذكاء الاصطناعي الجديدة في الإمارات، هذا الصيف، وستدعم العربية الفصحى، إضافةً إلى اللهجتين السعودية والإماراتية. وتخطط إل جي أيضاً لتقديم دعم مماثل للهجة المصرية في وقت لاحق من العام الجاري.
وإضافة إلى دعم اللغة العربية، سيتوفر في طرازات تلفزيون 2019 دعم مدمج للتعرف على الكلام بلغات أخرى مثل الإنجليزية، والفرنسية، والبرتغالية، والإسبانية، والروسية.
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