الان تتابع ترامب يعفو عن قطب الإعلام كونراد بلاك المتهم بالاحتيال وعرقلة العدالة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365:
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عفوا شاملا، عن قطب الإعلام كونراد بلاك، الذي أدين بالاحتيال وعرقلة العدالة في 2007.
وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض إن بلاك: “قدم إسهامات ضخمة في الأعمال التجارية وكذلك في الفكر السياسي والتاريخي”.
واتهم بلاك بسرقة 60 مليون دولار من شركته في تورنتو التي تملك صحفاً من بينها “شيكاغو صن تايمز”، و”ديلي تليغراف” البريطانية، و”جيروزاليم بوست”، و”ناشيونال بوست” الكندية. وقضى 3 أعوام ونصف في السجن.
وفي 2018 ، نشر بلاك سيرةً ذاتيةً لترامب بعنوان “رئيس لا مثيل له”.
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