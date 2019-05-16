الكشف عن خطة كيا لطرح 8 سيارات جديدة بحلول 2022

كشف موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات الكهربائية خطة شركة كيا المستقبلية للطرح للأعوام الثلاثة المقبلة، وفقا للعين الإخبارية.

وحسب ما ذكر الموقع فإن الخطة تمتد لعام 2022، وتتضمن طرح 8 سيارات جديدة، من بينها ثلاثة طرازات كهربائية، وقد نشر الموقع جدولا يتضمن تفاصيل طرح هذه السيارات.

وفي بداية الجدول، يأتي طراز "أوبتيما"، الذي سيطرح بنسختين واحدة "سيدان" والأخرى "واجون"، وقد تحدد له موعدها رسميا للطرح في يوم الأول من أغسطس/آب المقبل 2019.

ومن بعده، يأتي بالجدول طراز "سادونا" من كيا، وهي سيارة "ميني فان" لأكثر من 6 ركاب، وستطرح في الأول من يناير/كانون الثاني 2022.

ثم طراز "سورينتو"، وهو طراز رباعي الدفع، ستطرح منه نسختان SUV و CUV، وحدد له موعد للطرح في الأول من أغسطس/آب 2020.

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وطراز "إكس - سييد"، وهو طراز رباعي الدفع من فئة "كروس أوفر"، وحدد له موعد للطرح في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل 2019.

ثم طراز "سييد"، وستطرح منه نسخة واحدة من فئة "واجون"، وحدد له موعد للطرح في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل 2019.

أما عن السيارات الثلاث الكهربائية التي تأتي ضمن خطة الطرح، فلم يتضمن الجدول تفاصيل عن مسمياتها، غير أن أول طراز منها سيكون شاحنة من فئة "بيك – أب"، ستطرحها كيا لمنافسة شاحنة فورد رينجر، وحدد لها موعد للطرح في الأول من يونيو/حزيران 2022.

والطراز الكهربائي الثاني سيكون من فئة "سيدان"، وحدد له موعد للطرح في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2020، والطراز الكهربائي الثالث تحدد له موعد للطرح في الأول من يناير/كانون الثاني 2020 وسيكون من فئة "سيدان" أيضا.