"أرنب" جيف كونز بـ91 مليون دولار

أعلنت دار مزادات كريستيز أن تمثال "الأرنب" للفنان الأمريكي جيف كونز بيع في مزاد مقابل 91.1 مليون دولار في نيويورك، مسجلا رقما قياسيا لعمل فنان لا يزال على قيد الحياة، ولم يكشف عن هوية مشتري التمثال.
والتمثال المصنوع من الصلب المصقول الذي لا يصدأ يجسد أرنبا ضخما بلا ملامح وجه ويمسك جزرة، وهو الثاني ضمن مجموعة من ثلاثة أعمال صنعها كونز عام 1986، ويبلغ طوله 104 سنتيمترات، ويعد من أشهر الأعمال الفنية في القرن العشرين، وفقا للعين الإخبارية.
وقد بيع التمثال بسعر يزيد على 20 مليون دولار عن الثمن المقدر قبل المزاد.
وقالت كريستيز إن هذا أعلى سعر يجلبه عمل من صنع فنان على قيد الحياة، متخطيا الرقم القياسي الذي بيعت به لوحة الرسام البريطاني ديفيد هوكني (بورتريه فنان: مسبح مع شخصيتين) في نوفمبر/ تشرين الثاني وهو 90.3 مليون دولار.
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