تعرف على الطريقة الصحيحة لحَمل الأطفال

قال البروفيسور بيرند كلادني إن حَمل الطفل بشكل خاطئ قد يتسبب في إصابته بانزلاق غضروفي. وعن كيفية حَمل الطفل بشكل صحيح أوضح جراح العظام الألماني أن حَمل الطفل يُشبه طريقة حَمل الأغراض الثقيلة مثل صندوق ماء، إذ يجب الجلوس على الركبة، ثم تقريب الطفل من الجسم مع مراعاة جعل العمود الفقري منتصباً قدر الإمكان، ثم النهوض مع حمل الطفل.

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