نيسان تعلن موعد طرح شاحنتها الجديدة TITAN

أعلنت شركة نيسان عن موعد الطرح الرسمي لشاحنتها الجديدة تايتان Titan المجهزة للخدمات العامة، والتي ستضم لفريق الحماية المدنية الخاصة بمؤسسة الحديقة الوطنية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وفقا للعين الإخبارية.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان"، فإن نيسان نشرت على صفحتها الخاصة بالشاحنات على موقع فيسبوك، صورة تشويقية للشاحنة، ظهر خلالها حملها لشعار الحديقة الوطنية، وأعلنت مع الصورة تحديد غدا الخميس 16 مايو موعدا لطرحها رسميا للعرض.

وقال الموقع الأمريكي المختص بأخبار السيارات، إنه سبق لنيسان أن نشرت تصميما عبارة عن رسومات توضيحية للشكل الذي ستكون عليه شاحنة تايتان Titan الجديدة.

وأوضح أنه بمجرد طرحها، ستتولى مهام مراقبة ومتابعة 418 موقعا، يشكلون جميع المواقع التابعة للحديقة الوطنية بواشنطن.

ومن المنتظر أن تكشف نيسان عن مواصفات الشاحنة، والخدمات التي ستكون قادرة على تقديمها لزوار الحديقة وفقا للمعدات التي ستضاف إليها.