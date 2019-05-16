حسني مبارك يكشف شخصية منعت السلام بين سوريا وإسرائيل

كشف الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، تفاصيل عملية السلام التي كانت على وشك أن تتم بين سوريا وإسرائيل في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إسحاق رابين.
وقال مبارك في الحوار الذي نشرت محتواه الإعلامية الكويتية فجر السعيد عبر صفحتها الرسمية على موقع «تويتر»: «شجعت رابين على التفاوض مع السوريين وكان السوريون متحفظون في إطلاعنا على المفاوضات، وأبلغني رابين بالاتفاق مع سوريا بأنها ستأخذ أرضها، لكن نقطة الخلاف كانت في رفض السوريين إقامة علاقات وفتح سفارات».
وتابع الرئيس الأسبق، الذي تنحى بعد ثورة 25 يناير حديثه عن القضية نفسها، قائلا: «عقب اغتيال رابين أراد السوريون تنفيذ الاتفاق، لكن بعد مجيء نتنياهو كانت الفرصة ضاعت وانتهت».
وعن رغبة إسرائيل بالانضمام لجامعة الدول العربية، قال مبارك إنه أبلغ الرئيس الإسرائيلي حينها، شمعون بيريز، بأن الجامعة «بيت العرب»، ونصحه بعدم التفكير بالانضمام لها.
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