القوات السودانية تطلق النار في الهواء لإبعاد المحتجين عن وسط الخرطوم

قال شاهد من رويترز إن القوات السودانية أطلقت النار في الهواء اليوم الأربعاء في محاولة لإبعاد المتظاهرين عن شوارع وسط الخرطوم التي أغلقوها للضغط على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم لتسليم السلطة للمدنيين.
وأفادت تقارير بوقوع مصابين في أحداث العنف التي اندلعت بعد وصول تعزيزات من أفراد يرتدون زي قوات الدعم السريع إلى موقع الحدث وتحركها نحو إخلاء المنطقة بين وزارة الدفاع والقصر الرئاسي.
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