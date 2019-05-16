القوات السودانية تطلق النار في الهواء لإبعاد المحتجين عن وسط الخرطوم

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قال شاهد من رويترز إن القوات السودانية أطلقت النار في الهواء اليوم الأربعاء في محاولة لإبعاد المتظاهرين عن شوارع وسط الخرطوم التي أغلقوها للضغط على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم لتسليم السلطة للمدنيين.

وأفادت تقارير بوقوع مصابين في أحداث العنف التي اندلعت بعد وصول تعزيزات من أفراد يرتدون زي قوات الدعم السريع إلى موقع الحدث وتحركها نحو إخلاء المنطقة بين وزارة الدفاع والقصر الرئاسي.

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