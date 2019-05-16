خالد بن سلمان: الهجوم الحوثى على محطتى الضخ يؤكد تبعية الميليشيات لإيران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودى، إن ميليشيات الحوثى ليست سوى آداة لتنفيذ أجندة إيران فى المنطقة، مشيرا إلى أن هجوم مليشيا الحوثى على محطتى ضخ لأرامكو يؤكد تبعية الميليشيات لإيران، جاء ذلك وفق ما أفادت به العربية فى خبر عاجل.
وكانت ميليشيا الحوثى أعلنت مسؤوليتها عن استهداف محطتى ضخ نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية، الثلاثاء.
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