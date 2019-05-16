شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع السعودى: هجمات الحوثيين على منشآت أرامكو تظهر أن الجماعة أداة فى يد إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب وزير الدفاع السعودى، إن هجمات الحوثيين على منشآت أرامكو تظهر أن الجماعة أداة في يد إيران.

وكان تلفزيون العربية ذكر اليوم الخميس نقلا عن التحالف العربى فى اليمن، أن استهداف جماعة الحوثى لمنشآت نفطية فى المملكة فى وقت سابق هذا الأسبوع "يرقى لجرائم حرب".

ونفذ التحالف عدة غارات جوية اليوم الخميس، على العاصمة اليمنية صنعاء، التى يسيطر عليها الحوثيون، ردا على هجمات الطائرات المسيرة يوم الثلاثاء.