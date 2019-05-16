شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة استئناف أبوظبى تحكم بالمؤبد لـ4 عرب خططوا لأعمال تخريبية فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكمت محكمة استئناف أبوظبى الاتحادية، فى جلستها التى عقدتها أمس، على كل من (ع.ن) و(أ.م) و(ف.ع.س) و(ع.ط.ش) من الجنسية العربية بالسجن المؤبد بعد إدانتهم، بما أسند إليهم من اتهامات من قبل نيابة أمن الدولة بالتخطيط للقيام بارتكاب جرائم إرهابية، وأعمال تخريب ضد منشآت حيوية فى البلاد، بحسب "البيان" الإماراتية.

وأمرت المحكمة بإبعادهم عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم الصادر بحقهم ومصادرة أجهزة الاتصالات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة كافة، وتحميلهم المصاريف القضائية كافة.

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كما حكمت المحكمة بمعاقبة كل من (ح.م.ب) و(أ.ن.م.أ.ص) من الجنسية العربية بالسجن لمدة 10 سنوات بعد إدانتهما بما أسند إليهما من اتهامات من قبل نيابة أمن الدولة بالمشاركة في التخطيط للقيام بارتكاب جرائم إرهابية وأعمال تخريب ضد منشآت حيوية في البلاد. وأمرت المحكمة بإبعادهما عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم الصادر بحقهما ومصادرة كل أجهزة الاتصالات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة، وتحميلهما المصاريف القضائية كافة. وقضت المحكمة بتغريم المدان الثاني (أ.ن.م.أ.ص) مبلغ 3 آلاف درهم عن تهمة حيازة بندقية هوائية بدون ترخيص.

وقضت المحكمة أيضاً ببراءة كل من (م.ح.ك) و(ح.أ.ز) و(ع.ح.ن.ف) و(م.ع.ف) و(ج.ع.م.ف)، وجميعهم من الجنسية العربية، من جميع التهم المنسوبة إليهم. كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى المجموعة المكونة من 11 شخصاً تهمة القيام بتشكيل خلية إرهابية تابعة لجماعة حزب الله في لبنان والتخطيط، للقيام بأعمال تخريب إرهابية ضد منشآت وأماكن حيوية في دولة الإمارات وحيازة متفجرات وأجهزة تفجير عن بعد.