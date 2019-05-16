شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة أمهات المختطفين اليمنيين: ميليشيا الحوثى تعتدى على الصحفيين المختطفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين "إن ميليشيا الحوثى الانقلابية قامت بتعذيب الصحفيين العشرة المختطفين فى سجن الأمن السياسى بالعاصمة صنعاء بالضرب والسب".

وبحسب بيان رابطة الأمهات، نقلته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس، فإن الصحفيين المختطفين يتعرضوا للتعذيب والتنكيل من قبل جماعة الحوثى فى سجن الأمن السياسى بصنعاء منذ منتصف أبريل الماضى، وحتى ليلة أمس حيث قام مشرفو السجن بالاعتداء على العشرة صحفيين بالضرب والسب، وحرمانهم من ملابسهم وأدويتهم.

وحملت أمهات المختطفين جماعة الحوثى المسلحة كامل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه حياة وسلامة الصحفيين فى سجن الأمن السياسي.

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وناشدت المبعوث الأممى الضغط لإطلاق سراح الصحفيين، دون قيد أو شرط، فى ظل التعثر الذى أصاب اتفاق ستوكهولم وتزايد الانتهاكات التى تقوم بها ميليشيا الحوثى فى حق المختطفين.

ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى سرعة التدخل لإنقاذ الصحفيين المختطفين فى سجون الحوثي، كما طالبت بمحاسبة الجناة الذين يقومون بعمليات التعذيب الممنهج بحق جميع المختطفين والمخفيين قسراً.