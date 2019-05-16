غارات للتحالف... مقتل 6 مدنيين بمحيط السفارة القطرية في اليمن

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القاهرة —سبوتنيك. وأفادت قناة "العربية" أن التحالف "بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية تابعة للميلشيات الحوثية في صنعاء، تشمل تحييد قدرات الانقلابيين على تنفيذ الأعمال العدائية".

وتابع التحالف أن "عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي، واتخذنا كافة الإجراءات لحماية المدنيين"، مطالبا "المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة".

فيما ذكر مصدر أمن لوكالة "سبوتنيك" أن "طيران التحالف استهدف بغارة حيا سكنيا في شارع الرقاص بالعاصمة، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات".

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وأضاف المصدر أن "التحالف شن خمس غارات جوية على منطقة نقم، ثلاث منها استهدفت خلف فندق موفنبيك وغارتان بمحيط السفارة القطرية".

وتقود المملكة العربية السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.