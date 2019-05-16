مشاجرة عنيفة بجوار المسجد النبوي (فيديو)

ويظهر الفيديو عددا من الأشخاص وهم يوجهون الضربات واللكمات لبعضهم بعضا. ويبدو أن المشاجرة وقعت قبل الإفطار بوقت قليل، حيث توجد في المكان أكواب للشرب وأطعمة.

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