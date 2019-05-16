العراق.. مقتل عنصري أمن في ثاني هجوم لـ"داعش" في كركوك

العراق/حسين الأمير/الخليج 365-



أفاد مصدر امني عراقي، الخميس، بان عنصرين من الشرطة الاتحادية قتلا فجر اليوم بهجوم شنه عناصر تنظيم "داعش" في ناحية الرشاد جنوب غربي كركوك.



وفي وقت سابق من ليلة الأربعاء قتل 5 من عناصر الشرطة الإتحادية بينهم 4 ضباط قتلوا بكمين لعناصر تنظيم "داعش" في محافظة كركوك شمالي البلاد، بحسب مصدر أمني.



وقال النقيب حامد العبيدي، من شرطة كركوك، للأناضول، إن "عناصر من داعش شنوا فجر اليوم هجوما واستهدف نقطة أمنية تابعة للشرطة الاتحادية في منطقة الرشاد جنوب غربي كركوك مما اسفر عن مقتل اثنين من عناصر الشرطة الاتحادية".



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واستعادت القوات العراقية في الـ8 من اكتوبر/تشرين الأول 2017 ، بشكل كامل مركز قضاء الحويجة (55 جنوب غربي كركوك) والذي كان آخر معقل لتنظيم "داعش" في المحافظة.



وبدأت التنظيم مؤخراً زيادة نشاطه في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذت سلسلة عمليات استهدفت عناصر امن ومدنيين.

وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017 استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

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