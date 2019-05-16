العراق.. حصيلة أعمال العنف بين أنصار الصدر 4 قتلى و17 جريحا

العراق/علي جواد/الخليج 365-

قال مصدر عسكري عراقي، إن حصيلة ضحايا أعمال العنف التي اندلعت بالنجف جنوبي البلاد ليلة الأربعاء/الخميس ارتفعت الى 4 قتلى و17 جريحا بعضهم حالته حرجة.

وحاول مئات المحتجين، الأربعاء، اقتحام مركز البشير التجاري التابع لاحد المقربين من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي تم طرده مؤخرا من التنظيم لاتهامه بالفساد.

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وقال المقدم صفاء كامل، من قيادة عمليات الفرات الاوسط للأناضول، إن "ثلاثة من الجرحى الذي تم نقلهم الى المستشفى فارقوا الحياة مما رفع عدد القتلى في تظاهرات النجف الى 4 مدنيين، فيما لايزال 17 آخرين في المستشفى يتلقون العلاج".

وأوضح كامل أن "قوات الأمن اعتقلت 5 من افراد حماية مركز البشير التجاري المملوك للقيادي في التيار الصدري السابق جواد الكرعاوي لاتهامهم باطلاق النار على المتظاهرين (من نفس التيار)".

وقرر مقتدى الصدر قبل ثلاثة ايام فصل عدد من قيادات تياره البارزين بعد اكتشافه امتلاكهم اعمالا تجارية ضخمة، وهو ما اعتبره فسادا في دائرة مقربيه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.