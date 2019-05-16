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صحيفة الخليج الالكترونية
شهدت الأراضي اليمنية، اليوم الأربعاء، أكثر من 30 غارة استهدفت مواقع الميليشيات الحوثية، وتسببت إحداهم في مقتل 7 من الخبراء التابعين للميليشيات جنوب محافظة حجة، كما دمرت إحداهم منصة صواريخ حوثية من نوع زلزال.
وفي التفاصيل، نقلت “العربية” عن مصادر عسكرية قولها إن طيران التحالف دمر منصة الصواريخ التي أحدثت انفجارات متتالية وثانوية، بعد عملية استطلاع عسكرية دقيقة من قِبل الجيش اليمني بمساندة من التحالف.
وأفاد المصدر بأن طيران التحالف استهدف صواريخ مضادة للدروع ودراجة نارية، وذلك بغارتين جويتين قرب استهداف منصة الصواريخ، مؤكدًا مقتل 7 من خبراء الميليشيات.
كانت هذه تفاصيل خبر #التحالف يقتل 7 خبراء حوثيين ويدمر منصة صواريخهم بـ #حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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