جمل سائب يتسبب في مصرع سيدة وإصابة طفلة في #الباحة

صحيفة الخليج الالكترونية

تعرَّضت أسرة لحادث سير، عبارة عن ارتطام بجمل سائب على طريق نخال.

وبحسب معلومات، فإن سيدة لقيت مصرعها فورًا، وأُصيبت طفلة بإصابات بليغة، قبل منتصف هذه الليلة.

وصرح عماد منسي الزهراني، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، بأنه ورد بلاغ عن حادث تصادم سيارة بجمل سائب على طريق نخال بعد مركز إسعاف الهلال الأحمر باتجاه الطائف، وذلك في تمام الساعة الـ23:24 مساء الأربعاء.

Advertisements

وأضاف: ورد بلاغ للعمليات عن وجود إصابات؛ فتم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر، وفرقة من إسعاف الصحة، وحضر بالموقع مدير القيادة الميدانية عبدالله صالح غرامة.

وتابع: عند وصول أول فرقة للموقع أفادت بوجود 5 إصابات بالموقع، وتم فرز الإصابات التي تمثلت بإصابة خطيرة، تم التعامل معها إسعافيًّا، ونقلها لمستشفى القرى العام. وكذلك إصابة متوسطة، تم التعامل معها إسعافيًّا، ونقلها لمستشفى القرى من قِبل فِرق الهلال الأحمر، وإصابتان متوسطتان، نقلتا عن طريق إسعاف الصحة، وحالة وفاة بالموقع.

واختتم حديثه سائلاً الله الشفاء للمصابين، والرحمة والمغفرة للمتوفاة.