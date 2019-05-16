الإفراج عن 4 سجناء معسرين ممن شملهم توجيه #خادم_الحرمين في #عفيف

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صحيفة الخليج الالكترونية
أفرجت وحدة سجون عفيف عن أربعة موقوفين في قضايا مالية، ممن شملهم توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- القاضي بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية، وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال، وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
وبدورهم رفع السجناء المفرج عنهم وأسرهم أكف الدعاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على حرصهما الدائم على تلمُّس احتياجات أبناء شعبهما، سائلين الله أن يجزل لهما الأجر، ويديم عليهما الصحة، وأن يحفظ البلاد، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.
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