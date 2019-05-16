المالية: طرح مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع #نظام_المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد

صحيفة الخليج الالكترونية

استمرارًا لمسيرة التطوير للأدوات التنظيمية، وانطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية، طرحت وزارة المالية أمس الأربعاء 10 رمضان 1440هـ، الموافق 15 مايو 2019م، مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد؛ وذلك بهدف تمكين المختصين والمهتمين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم من الاطلاع على مضمون مسودة اللائحة، وإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم عليها من خلال تعبئة النموذج المخصص لذلك، الذي يشتمل على بيانات التواصل مع صاحب الملاحظة، وتوضيح أرقام المواد التي عليها ملاحظات، أو يقترح تعديلها.

وأشارت الوزارة إلى استمرار استقبالها كل الملاحظات والمقترحات حتى يوم الأربعاء 24 رمضان 1440هـ، الموافق 29 مايو 2019م. موضحة أن طرح مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد لاستطلاع آراء جميع الشرائح حولها يهدف إلى تحسين محتوى اللائحة، ويأتي في إطار سعي الوزارة إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات، بما يحقق أفضل قيمة للمال العام، ويعزز النزاهة والمنافسة، ويمنع تأثير المصالح الشخصية عليها حماية للمال العام، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية في كل إجراءات المشتريات الحكومية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، بما في ذلك دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

وأرفقت الوزارة مع بيان استطلاع الرأي المسودة الأخيرة لمشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد؛ وذلك لأهمية الاطلاع عليها قبل إبداء الرأي على مسودة اللائحة التنفيذية. موضحة أنه يمكن الاطلاع على مشروع النظام عبر الرابط https://www.mof.gov.sa/mediacenter/news/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9.pdf

وعلى مسودة اللائحة عبر الرابط

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https://www.mof.gov.sa/mediacenter/news/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9.pdf

وعلى بيان استطلاع الرأي عبر الرابط

https://www.mof.gov.sa/mediacenter/news/Documents/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A.docx

علمًا بأنها خصصت البريد الإلكتروني الآتي لاستقبال بيانات استطلاع الرأي الواردة إليها بشأن مسودة اللائحة :[email protected]